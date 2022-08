BPOL NRW: Reisender schubst Mann ins Gleisbett - Bundespolizei ermittelt

Rheine - Hannover (ots) - Bundespolizisten haben am Mittwochmittag (10. August) am Bahnhof in Rheine einen 27-jährigen Deutschen festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover vor. Er hatte die Strafe von 300 Euro aus einer Verurteilung des Amtsgerichts Hannover wegen zwei Beleidigungen nicht bezahlt. Auch nach seiner Festnahme konnte er das Geld nicht aufbringen. Ihm stand jedoch ein Freund ...

