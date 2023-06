Polizei Köln

POL-K: 230612-2-K Kölner (34) nach Straßenraub schwer verletzt in Klinik - Polizei nimmt Tatverdächtigen (32) fest

Köln (ots)

Polizisten haben mit Hilfe der polizeilichen Videobeobachtung nach einem Überfall auf einen Kölner (34) am Sonntagmorgen (11. Juni) in Köln-Ehrenfeld einen Tatverdächtigen (32) am Ebertplatz wiedererkannt und festgenommen. Der aus Frankreich stammende Mann soll heute noch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zeugenaussagen zufolge soll der Angreifer gegen 6.15 Uhr an der Venloer Straße Ecke Piusstraße den Geschädigten zunächst verfolgt und ihn unvermittelt mit mehreren Faustschlägen angriffen haben. Während der 34-Jährige infolge der Schläge verletzt auf den Boden stürzte, soll der Angreifer dessen Handy eingesteckt haben und in Richtung Vogelsanger Straße weggelaufen sein. Rettungskräfte brachten den Geschädigten, bei dem es sich um einen Polizeibeamten in seiner Freizeit handelte, mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Die Ortungsfunktion des Handys führte Einsatzkräfte am Nachmittag auf den Ebertplatz. Hier trafen sie auf einen 31-Jährigen, der das Handy des überfallenen Kölners in seiner Hosentasche hatte. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Mann nicht um den Angreifer vom Morgen. Diesen erkannte ein Mitarbeiter der Videoleitstelle gegen 19.45 Uhr anhand eines inzwischen vorliegenden Fotos, als dieser auf dem Ebertplatz in Richtung Eigelstein ging und führte ein Streifenteam heran - Festnahme. (sw/kk)

