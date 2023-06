Polizei Köln

POL-K: 230611-1-K Mehrere Verletzte nach schwerem Unfall in Ehrenfeld

Köln (ots)

Am späten Samstagabend (10. Juni) sind bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Venloer Straße/Ehrenfeldgürtel ein Fußgänger (22) lebensgefährlich und die drei Insassen von zwei beteiligten Pkw (w18, m22, w51) leicht verletzt worden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand bog die 18-jährige Fahrerin eines VW Polo, die auf dem Ehrenfeldgürtel in Richtung Aachener Straße unterwegs war, gegen 23.10 Uhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links auf die Venloer Straße in Richtung stadteinwärts ab. Im Gegenverkehr kollidierte der Wagen mit einem Skoda Fabia, dessen Fahrerin (51) auf dem Ehrenfeldgürtel in Richtung Bilderstöckchen fuhr. Der VW Polo wurde herumgeschleudert und erfasste den 22-jährigen Fußgänger, der gerade die Venloer Straße überquerte, und rutschte im Weiteren gegen einen VW Golf, dessen Fahrer (28) vor der Kreuzung an der roten Ampel der Venloer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts wartete.

Rettungskräfte versorgten den schwerstverletzten Fußgänger und fuhren ihn in ein Krankenhaus. Neben den beiden Fahrzeugführerinnen erlitt der Beifahrer (22) der 18-jährigen Unfallverursacherin leichte Verletzungen. Das Kölner VU-Team war zur Spurensicherung im Einsatz. (cs/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell