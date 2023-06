Polizei Köln

POL-K: 230610-1-K 49-Jähriger in Mülheim niedergestochen - Mordkommission ermittelt - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Mit Fotos aus der polizeilichen Videobeobachtung am Wiener Platz in Mülheim fahndet die Kripo Köln nach einem mutmaßlich Jugendlichen, der in Begleitung eines 15-Jährigen am späten Freitagabend (9. Juni) einem 49 Jahre alten Obdachlosen eine lebensgefährliche Stichverletzung zugefügt haben soll. Die Staatsanwaltschaft Köln erwirkte einen richterlichen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des versuchten Mordes.

Die Fahndungsbilder sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/107524

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten sich die beiden Jugendlichen gegen 23.20 Uhr an der Buchheimer Straße Ecke Adamstraße mit Angehörigen der örtlichen Alkoholikerszene zunächst verbal gestritten. Nachdem der Angreifer dann den 49-Jährigen mit einem Messer in den Oberkörper gestochen hatte, flüchtete er mit seinem Begleiter über den Wiener Platz. Rettungskräfte fuhren den Verletzten zur Notoperation in eine Klinik.

Am heutigen Nachmittag (10. Juni) gegen 15 Uhr bemerkten Polizisten den mutmaßlichen Begleiter des Angreifers in Tatortnähe. Angesichts der Beamten flüchtete der Jugendliche in Richtung Stadtgarten. An der Glücksburgstraße nahm eine der verfolgenden Streifenwagenbesatzungen den 15-Jährigen fest und fuhr ihn zur Vernehmung ins Polizeipräsidium.

Die Mordkommission der Polizei Köln bittet dringend um Hinweise zu Identität und Aufenthaltsort des abgebildeten Beschuldigten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/kk)

