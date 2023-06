Polizei Köln

POL-K: 230609-4-K Radfahrerin bei Überholmanöver angefahren und schwer verletzt - Krankenhaus

Köln (ots)

Bei einem Überholmanöver eines Sprinter-Fahrers (59) auf dem Akazienweg in Köln-Grengel am Donnerstagnachmittag (8. Juni) ist eine 59 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik.

Laut Zeugenaussagen soll der 59-Jährige gegen 12.45 Uhr an der Frau in Richtung Friedensstraße vorbeigefahren und diese mit dem rechten Außenspiegel getroffen haben. Nach dem Sturz rollte das Fahrzeug mit dem Hinterreifen über den Arm der Schwerverletzen.

Die Straßenverkehrsordnung schreibt einen seitlichen Mindestabstand von innerorts 1,5 Meter und außerorts 2 Meter beim Überholen mit Kraftfahrzeugen von Radfahrern, Fußgängern und auch E-Scooter Nutzern vor. Wenn diese Abstände aufgrund der Straßenbreite oder Verkehrslage nicht eingehalten wer-den können, darf nicht überholt werden. (ph/iv)

