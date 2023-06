Polizei Köln

POL-K: 230609-2-K Zeugen beobachten Raub - Suche nach Tätern und Opfer

Ein unbekannter Mann soll laut mehreren Zeugenaussagen am Mittwochnachmittag (8. Juni) am Josef-Haubrich-Hof in der Kölner Innenstadt von vier Unbekannten gegen 17.45 Uhr geschlagen, getreten und ausgeraubt worden sein. Noch vor Eintreffen der Polizisten waren alle Beteiligten vom Tatort weggerannt. Der schlanke mutmaßliche Anstifter der Schlägerei sei circa 20 Jahre alt und sei komplett in schwarz gekleidet gewesen. Sein Opfer hatte eine Glatze, war circa 34 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und trug ein graues Sweatshirt mit Kapuze, eine grause Hose sowie einen dunklen Rucksack. Von den drei weiteren Angreifern liegt keine nähere Beschreibung vor. Das Kriminalkommissariat 14 bittet den Geschädigten sich bei der Polizei Köln unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden und sucht unter der gleichen Erreichbarkeit weitere Zeugen, die Auskünfte zu den vier gesuchten Tätern und zum Tatablauf machen können.

Nach jetzigem Kenntnisstand habe der beschriebene Tatverdächtige das Opfer angeschrien, ihm seine Kapuze über das Gesicht gezogen und ihn mehrfach getreten. Die drei Komplizen sollen daraufhin ebenfalls auf den Überfallenen eingeschlagen und getreten haben. Einer von ihnen habe dem Mann einen schwarzen Gegenstand aus der Hosentasche genommen. (ph/kk)

