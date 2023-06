Polizei Köln

POL-K: 230609-1-K Jugendliche "Antänzer" rauben Halskette am Dom - Festnahme

Köln (ots)

Die Polizei hat in der Nacht auf Freitag (9. Juni) drei junge mutmaßliche Räuber (13, 14, 14) am Kölner Rheinufer festgenommen. Die Jungen sollen einen 21-jährigen Berliner gegen 2.30 Uhr "angetanzt" und die Kette vom Hals gerissen haben. Anschließend seien sie in Richtung des Hauptbahnhofes davongelaufen. Dank der Zeugenbeschreibung stellten Einsatzkräfte die Tatverdächtigen wenig später am Rheinufer in Höhe des Fischmarktes und übergaben sie an das Jugendamt der Stadt Köln. Ermittler werten nun die Bilder der polizeilichen Videobeobachtung aus. (ph/kk)

