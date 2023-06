Polizei Köln

POL-K: 230607-2-K Präsenzeinsätze am Kölnberg und Ebertplatz - Festnahme von mutmaßlichem Drogendealer

Köln (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Köln, Stadt Köln und Kölner Verkehrs-Betriebe

Die Polizei Köln hat am Dienstag (6. Juni) am Brennpunkt Ebertplatz sowie in Köln-Meschenich im Bereich des sogenannten Kölnbergs mit mehr als 50 Einsatzkräften circa 200 Personen kontrolliert, 21 Platzverweise ausgesprochen, 11 Strafanzeigen gefertigt und einen mutmaßlichen Drogendealer (35) in der Innenstadt festgenommen.

Der 35 Jahre alte Mann aus Liberia war in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgrund von Betäubungsmitteldelikten aufgefallen. In seinen Taschen fanden die Beamten 50 Verpackungen mit Marihuana, ein Messer sowie Pfefferspray. Da er keinen festen Wohnsitz hat soll er heute von einem Haftrichter vorgeführt werden. Sechs Tatverdächtigen wird ebenfalls vorgeworfen, gegen das Betäubungsmittelgesetz am Ebertplatz verstoßen zu haben. Zudem wurden zwei Verfahren wegen Fundunterschlagung eingeleitet.

In Meschenich war die Polizei mit dem Ordnungsdienst, der Kämmerei sowie den Kölner Verkehrs-Betrieben vor Ort. Seitens der Stadt Köln wurden etwa 2600 EUR Bargeld und 12 Autos gepfändet. Die Mitarbeiter der KVB hatten während der zweistündigen Kontrollaktion 95 Menschen ohne gültigen Fahrausweis festgestellt. Insgesamt haben die Mitarbeiter der Stadt sowie die Polizisten 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, ein Auto sichergestellt, drei Haftbefehle vollstreckt und zwei Strafverfahren wegen eines Betäubungsmitteldelikts und einer Urkundenfälschung eingeleitet. (ph/cs)

