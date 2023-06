Polizei Köln

POL-K: 230607-1-LEV Grüner Kleinwagen kollidiert mit Bus - Autofahrer flüchtet in Richtung Burscheid - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Montag (5. Juni) gegen 13.30 Uhr ist es auf der Burscheider Straße Ecke Wuppertalstraße in Leverkusen Bergisch-Neukirchen zu einer Kollision zwischen einem Linienbus der wupsi GmbH und einem grünen Kleinwagen mit Bergisch Gladbacher Zulassung gekommen. Dessen von Zeugen auf 45-65 Jahre alt geschätzter Fahrer setzte unbeirrt seine Fahrt auf der Burscheider Straße in Richtung Burscheid fort.

Der Busfahrer (38) war auf der Burscheider Straße in Richtung Opladen bei Grün angefahren, als der entgegenkommende Kleinwagenfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit nach links in die Wuppertalstraße abgebogen sei. Trotz einer Notbremsung des Busfahrers kam es zum Zusammenprall, wobei der 38-jährige leicht verletzt wurde. Zeugen gaben an, der Unfallflüchtige habe "Schlangenlinien" gefahren und sein Pkw sei nach dem Zusammenstoß vorne links beschädigt.

Das Verkehrskommissariat 2 bittet dringend um Hinweise zu Identität und Aufenthaltsort des Flüchtigen unter der Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cg/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell