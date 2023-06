Polizei Köln

POL-K: 230606-2-K Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Rath-Heumar

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Grengler Mauspfad in Rath-Heumar am Montagmittag (5. Juni) gegen 12 Uhr ist eine Kölnerin (77) an der Schulter verletzt und in eine Klinik eingeliefert worden. Der 27-Jähriger Fahrer eines VW Lupo erlitt leichte Verletzungen.

Zeugenangaben zufolge soll die 77-Jährige auf dem Grengler Mauspfad in Höhe der Straße "Hirschgraben" vom Fahrbahnrand angefahren sein und dabei den in gleiche Richtung fahrenden BMW eines 51-Jährigen am Heck touchiert haben. Durch die Kollision drehte sich die Kölnerin mit ihrem Skoda und prallt frontal mit dem VW des 27-Jährigen, der in Richtung Grengel unterwegs war, zusammen. (sw/kk)

