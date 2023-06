Polizei Köln

POL-K: 230605-3-LEV 43-Jähriger mit Messer schwer verletzt - Festnahme auf frischer Tat

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Sonntagabend (4. Juni) haben Polizisten in Leverkusen-Rheindorf einen Mann (43) mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in einem Grüngelände zwischen Solinger Straße und der Wupper in der Nähe der dortigen Bahnstrecke gefunden und erste Hilfe geleistet. Rettungskräfte fuhren den Schwerstverletzten in ein Krankenhaus. Der 43-jährige Leverkusener hatte zuvor selbst gegen 20.40 Uhr den Notruf gewählt, seinen Aufenthaltsort beschrieben und angegeben, von einem ihm unbekannten Mann mit einem Messer angegriffen worden zu sein. Unweit des Tatorts stellten Einsatzkräfte einen 37-jährigen Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Das Kriminalkommissariat 11 der Polizei Köln hat die Ermittlungen zu den noch unklaren Hintergründen aufgenommen. (cs/iv)

