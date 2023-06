POL-K: 230605-1-NE/K/E 14-jährige Naomi M. aus Neuss vermisst - Bezüge nach Köln

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt: Am Freitagnachmittag (2. Juni) hat eine Frau gegen 14.45 Uhr vor der Wache der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof Einsatzkräfte mutmaßlich unvermittelt mit einem Messer angegriffen. Die Polizisten überwältigten die Frau und nahmen sie vorläufig fest. Ein Bundespolizist erlitt eine leichte Verletzung an der Hand. Die Hintergründe des Angriffs sind ...

mehr