POL-K: 230602-6-K Anwohner finden Leiche in Parkanlage - Mordkommission ermittelt

Köln (ots) - Zivilpolizisten haben am Donnerstagnachmittag (1. Juni) am Wiener Platz in Mülheim einen 44 Jahre alten Mann festgenommen, der unmittelbar zuvor Heroin an einen Konsumenten (61) verkauft haben soll. Gegen 16 Uhr hatten die Beamten bemerkt, wie der Verdächtige dem 61-Jährigen in der dortigen U-Bahn-Zwischenebene ein Päckchen übergab. Bei der folgenden ...

