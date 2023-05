Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit mehreren Fahrzeugen und zwei Verletzten

B9, Guntersblum (ots)

Am Nachmittag des 03.05.2023 kam es gegen 16:15 Uhr zwischen Guntersblum und Oppenheim auf der B9 zu einem Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen, bei dem zwei Insassen verletzt wurden. Drei der beteiligten PKW fuhren auf der B9 in Richtung Süden. Ein beteiligter Transporter fuhr in die Gegenrichtung. Die Fahrzeuge in Fahrtrichtung Süden mussten verkehrsbedingt abbremsen. Das erkannte der Fahrer des letzten Fahrzeugs in der Fahrzeugschlange zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Durch den Aufprall wurde der PKW vor ihm auf den wiederum vorausfahrenden PKW aufgeschoben. Das Fahrzeug des 37-jährigen Unfallverursachers geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Transporter zusammen.

Der Unfallverursacher sowie die unmittelbar vor ihm fahrende 31-Jährige wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15 000 Euro geschätzt. Zwei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn der B9 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme ca. eine Stunde vollgesperrt.

