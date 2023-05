Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Straßenbahn mit Softair Pistole beschossen

Erfurt (ots)

Einen schlechten Scherz erlaubte sich ein 13-Jähriger Dienstagnachmittag in Erfurt. Der junge Mann saß an der Haltestelle "Am Schwemmbach" und beschoss mit einer Softair Pistole eine vorbeifahrende Straßenbahn. Ein Polizist im Dienstfrei wurde auf das Treiben aufmerksam und hielt den 13-Jährigen bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung fest. Die Beamten stellten die Pistole sicher und übergaben den Jugendlichen an seine Erziehungsberechtigten. Zudem wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen ihn erstattet. (DS)

