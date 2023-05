LPI-EF: BMW gestohlen

Erfurt (ots) - Ein 43-Jähriger bedrohte gestern in Erfurt zwei Frauen mit einem Messer. Der Täter wartete gegen 16:00 Uhr in der Bergstraße auf die Straßenbahn. Dabei hielt er ein Küchenmesser in der Hand. Als zwei 24-jährige Frauen zufällig an dem Mann vorbeiliefen, bedrohte und beleidigte er sie. Anschließend entsorgte er das Messer in einem Mülleimer und stieg in die Straßenbahn. Diese konnte wenig später am Domplatz durch Polizisten gestoppt und der Täter ...

