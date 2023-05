LPI-EF: Doppeltes Pech

Erfurt (ots) - Am Samstagmorgen versuchte ein Unbekannter in Erfurt eine Seniorin auszurauben. Die 78-jährige Frau hatte sich in einem Einkaufsmarkt in der Schlachthofstraße aufgehalten, als sie von einem Dieb gegen eine Wand gestoßen und ihr Einkaufsbeutel entrissen wurde. Die Seniorin verletzte sich an der Schulter und erlitt einen Schock. Der Einkaufbeutel samt Inhalt wurde von dem Dieb aus noch unbekannten Gründen vor dem Einkaufsmarkt zurückgelassen. Die ...

mehr