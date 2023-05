Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verletzte bei Maifeuer

Landkreis Sömmerda/Erfurt (ots)

Für einen 18-Jährigen und einen 34 Jahre alten Mann endeten die Maifeuer am langen Wochenende mit zum Teil schweren Verletzungen. Der 18-Jährige war auf dem Heimweg von einem Maifeuer am frühen Montagmorgen in Orlishausen mit Unbekannten in Streit geraten. Dabei sollen zwei Personen auf ihn eingetreten haben. Später stellte der Leichtverletzte das Fehlen seines Portemonnaies und seines Handys fest. Der 34-Jährige war am Sonntag bei einem Maifeuer in Windischholzhausen mit einem Bekannten aneinandergeraten. In die Auseinandersetzung mischten sich zwei Frauen ein. Dabei soll eine der beiden den Mann gegen den Kopf getreten und die andere eine Bierflasche auf seinem Kopf zerschlagen haben. Der 34-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung. (JN)

