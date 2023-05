LPI-EF: Tresor gestohlen

Sömmerda (ots) - Am Wochenende stattete die Polizei einem 25-jährigen Mann in Sömmerda einen Hausbesuch ab. Grund waren zwei offene Haftbefehle gegen ihn. In der Wohnung trafen die Beamten nicht nur den Gesuchten an. Die Polizisten fanden einen Schlagring und stießen außerdem auf duzende Marihuana-Pflanzen, die der Mann auf dem Balkon gezüchtet hatte. Die Waffe sowie die Drogen wurden beschlagnahmt und der 25-Jährige in ein Gefängnis gebracht. Dort muss er für die ...

