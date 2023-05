Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrzeug beschädigt - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

Am Montag kam es am Nachmittag in der Meyfartstraße in Erfurt zu einer Sachbeschädigung eines Pkw. Hierbei soll eine unbekannte Person gegen 15:30 Uhr die Seitenscheibe eines, auf Höhe des Einkaufszentrums abgestellten, Fahrzeuges eingeschlagen und sich anschließend vom Ort des Geschehens entfernt haben. Zwei Zeugen hätten die Tat beobachtet, entfernten sich jedoch leider ebenfalls vor Eintreffen der Polizei. Der Täter wird beschrieben als männlich und dieser soll eine grüne Oberbekleidung getragen haben. Zeugen, insbesondere die beiden männlichen Personen, welche Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Vorgangsnummer 0111115/2023 beim Inspektionsdienst Nord der LPI Erfurt zu melden. (FW)

