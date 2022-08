Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall in Barmen - Kradfahrer fährt gegen parkenden PKW

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (17.08.2022, 16:25 Uhr) kam es in Barmen zu einem Unfall, bei dem ein Zweiradfahrer Verletzungen erlitt. Der 38-Jährige war mit einem Kleinkraftrad auf der Straße Klingelholl unterwegs. Als ein ebenfalls 38-Jähriger seinen Toyota einparkte, fuhr der Zweiradfahrer auf. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich. Anschließend verhielt er sich gegenüber dem Toyota Fahrer aggressiv und lief in Richtung Schützenstraße davon. Polizisten konnten ihn kurze Zeit später an der Stahlstraße antreffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Kleinkraftrad am Tag zuvor gestohlen. Der Verletzte konnte zudem keine Fahrerlaubnis vorweisen und könnte vor Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen haben. Er wurde zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. (sw)

