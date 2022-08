Polizei Wuppertal

POL-W: W Messerangriff am Arrenberg - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

In der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag (14.08.2022, 00:05 Uhr), kam es in Wuppertal am Arrenberg zu einem Angriff mit einem Messer. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Im Verlauf der Streitigkeiten stach ein Mann mutmaßlich mit einem Messer auf einen seiner Kontrahenten (45) ein. Der Täter floh vom Tatort. Die sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Das 45-jährige Opfer erlitt eine lebensgefährliche Verletzung die mit einer Notoperation im Krankenhaus versorgt werden musste. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln im Rahmen einer mehrköpfigen Mordkommission. (sw)

