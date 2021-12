Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl an Ampelanlage; Verkehrsunfälle; Einbruch in Wohnhaus

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Lichtsignal von Ampel gestohlen (Zeugenaufruf)

Den roten Lichtsignalgeber einer Ampel an der Ecke Wielandstraße/ Hölderlinweg hat ein Unbekannter am Mittwochmorgen gestohlen. Kurz nach fünf Uhr wurde dem städtischen Baubetrieb der Ausfall der dortigen Anlage gemeldet. Ein Mitarbeiter stellte bei einer anschließenden Überprüfung fest, dass das mittels Schrauben gesicherte Rotlicht abmontiert und entwendet worden war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum entwendeten Lichtsignalgeber machen können oder verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit im Bereich der Ampelanlage gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (rn)

Esslingen (ES): Mit den Leitplanken kollidiert

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein 65-Jähriger am Mittwochvormittag einen Verkehrsunfall auf der B 10 verursacht. Der Mann war gegen 11.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Dabei kam er zwischen den Anschlussstellen Esslingen-Mitte und Esslingen-Weil nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Leitplanken. Dort wurde er abgewiesen und prallte mit dem Pkw anschließend gegen die Planken auf der linken Seite. Kurz darauf setzte er seine Fahrt in Richtung Stuttgart fort, konnte jedoch wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): In Kurve von der Fahrbahn abgekommen

In einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und dabei zum Glück unverletzt geblieben ist eine 26 Jahre alte Frau in der Nacht zum Donnerstag. Kurz vor Mitternacht befuhr sie mit ihrem Opel Adam die B 297 von Kirchheim in Richtung Schlierbach. Dabei kam sie ausgangs einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie mit dem Wagen mehrere Meter durch eine Wiese und kam im angrenzenden Wald zum Stehen. Weil ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ein vorläufiges Ergebnis von 0,4 Promille ergab, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Schaden wird mit etwa 10.000 Euro beziffert. Der Opel musste abgeschleppt werden. (rn)

Filderstadt-Sielmingen (ES): Gegenverkehr übersehen

Auf etwa 12.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend an der Kreuzung Möhringer Straße / Bahnhofstraße entstanden ist. Ein 27-Jähriger war gegen 18.30 Uhr mit seinem Seat Ibiza auf der Möhringer Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah er einen von der Sielminger Hauptstraße entgegenkommenden Audi. Dessen 26 Jahre alter Fahrer hatte keine Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. (cw)

Ofterdingen (TÜ): Schwerer Unfall beim Abbiegen

Ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen hat sich am Mittwochnachmittag auf der L 385 (Ofterdinger Straße) ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 30 Jahre alter Mann mit einem VW Passat gegen 16 Uhr die L 385 von der B 27 herkommend in Richtung Mössingen. Auf Höhe eines Schnellrestaurants wollte er nach links in die Mössinger Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Audi A3 einer 29-Jährigen. Der Audi wurde dadurch nach rechts abgewiesen und stieß noch gegen einen im Einmündungsbereich der Mössinger Straße wartenden Opel Corsa, der von einem 60-Jährigen gelenkt wurde. Der Unfallverursacher, die 29-Jährige sowie ihr 27 Jahre alter Mitfahrer wurden nach derzeitigem Kenntnisstand schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf zirka 50.000 Euro. Der VW und der Audi mussten zudem abgeschleppt werden. (mr)

Dotternhausen (ZAK): Vorrang missachtet

Nur noch Schrottwert dürfte der Nissan Micra eines 31-Jährigen haben, der am Mittwochabend an der Kreuzung Dormettinger Straße / Siemensstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 18.50 Uhr auf der Dormettinger Straße aus Richtung B 27 herkommend unterwegs, als er plötzlich und ohne zu blinken nach links in die Siemensstraße einbog. Ein entgegenkommender 53-jähriger Fahrer eines 4er BMW hatte keinerlei Möglichkeiten mehr zu reagieren, sodass der BMW frontal in die Beifahrerseite des Nissan krachte. Verletzt wurde zum Glück niemand. Am Nissan entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Der Sachschaden am BMW wird auf zirka 15.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten nachfolgend aufgeladen und abgeschleppt werden. (cw)

Balingen (ZAK): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in Frommern ist ein Unbekannter im Laufe des Mittwochabends eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und 21 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Gebäude im Langenwasen und entwendete daraus eine elektrische Gartenschere im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

