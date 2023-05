Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Am Freitagabend wurde ein Mann von Unbekannten in Erfurt angegriffen und schwer verletzt. Der 39-Jährige war gegen 22:00 Uhr mit seiner Tochter in der Kranichfelder Straße durch die Unterführung an der Haltestelle "Abzweig Wiesenhügel" gelaufen, als er von einer dreiköpfigen Gruppe, bestehend aus zwei Männern und einer Frau, mit einer Bierdose beworfen wurde. Als der Mann das Trio zur Rede stellte, traten und schlugen sie auf ihn ein. Der 39-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu den Tätern liegen der Polizei bisher keine Erkenntnisse vor. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können. Hinweise werden vom Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0109795 entgegengenommen. (JN)

