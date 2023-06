Polizei Köln

POL-K: 230605-2-K Leiche in Parkanlage identifiziert - dringender Zeugenaufruf!

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 2. Juni 2023, Ziffer 6 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5524126)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Bei der am Freitagvormittag (2. Juni) durch Anwohner aufgefundenen männlichen Leiche handelt es sich um einen 21-jährigen Kölner. Die zwischenzeitlich durchgeführte Obduktion hat den Verdacht bestätigt, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Nach wie vor sind die Hintergründe des Tötungsdelikts unbekannt. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen sowie weitere Zeugenbefragungen durch das Kriminalkommissariat 11 dauern an.

Zeugen, die in der Nacht zu Freitag, ab etwa 0 Uhr, im Bereich des Geldernparks verdächtige Feststellungen gemacht haben und/oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden. (mw/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell