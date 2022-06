Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl aus Kinderwagentasche

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Dieb nutzte am Montag, 20.06.2022, einen günstigen Moment, um unbemerkt das Portemonnaie einer Bielefelderin aus der Tasche eines Kinderwagens zu stehlen.

Eine 24-jährige Bielefelderin hielt sich gegen 12:30 Uhr in dem Einkaufscenter an der Bahnhofstraße auf. Sie schob den Kinderwagen, mit ihrem Portemonnaie in der am Kinderwagen angebrachten Tasche, in ein Bekleidungsgeschäft. Während sie sich in der dortigen Damenabteilung umsah, gelang es einem Dieb, das Portemonnaie der 24-Jährigen aus der Kinderwagentasche zu stehlen. An der Kasse bemerkte das Opfer gegen 13:00 Uhr den Diebstahl. Die geleerte Geldbörse wurde in der Männerabteilung des Geschäftes aufgefunden.

Die Polizei erinnert: Tragen Sie Ihre Wertgegenstände in verschlossen Taschen oder Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht am Körper. Geben Sie Dieben keine Chance!

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell