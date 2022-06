POL-BI: Fahrrad nach Diebstahl unbrauchbar

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Sontag, 19.06.2022, zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr, brach ein unbekannter Täter in ein Lager einer Event-Firma an der Straße Niedermühlenkamp ein. Um in das Gebäude zu gelangen, beschädigte der Täter die Scheibe eines Rolltores. Anschließend durchsuchte er mehrere Räume und stahl einen Fernseher. Dann flüchtete er mit seiner Beute durch das Tor. Als ein Mitarbeiter ...

