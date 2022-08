Ulm (ots) - Zwischen Dienstag und Sonntag, 16 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang in eine Wohnung in der Straße Frauensteige. Über ein gekipptes Fenster in der Küche drangen die Täter ein. Sie suchten und wühlten in allen Räumen nach Brauchbarem. Dann flüchteten die Unbekannten. Die Polizei Ulm nahm die ...

mehr