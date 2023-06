POL-K: 230606-3-K Zeugensuche nach versuchtem Raub auf Kiosk

Köln (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Grengler Mauspfad in Rath-Heumar am Montagmittag (5. Juni) gegen 12 Uhr ist eine Kölnerin (77) an der Schulter verletzt und in eine Klinik eingeliefert worden. Der 27-Jähriger Fahrer eines VW Lupo erlitt leichte Verletzungen. Zeugenangaben zufolge soll die 77-Jährige auf dem Grengler Mauspfad in Höhe der Straße "Hirschgraben" vom Fahrbahnrand angefahren sein und dabei ...

mehr