Polizei Köln

POL-K: 230608-1-K/REK/BAB Rollerfahrer auf Autobahnzufahrt tödlich verunglückt

Köln (ots)

Am Mittwochabend (7. Juni) gegen 20.40 Uhr hat ein 70 Jahre alter Fahrer einer 125er Yamaha bei einem Verkehrsunfall in der Anschlussstelle Köln-Klettenberg der BAB 4 tödliche Verletzungen erlitten. Die Polizei Köln entsandte das Verkehrsunfallaufnahmeteam und sperrte die Auffahrt zur A 4 in Richtung Aachen. Vergeblich versuchten Rettungskräfte, den Rollerfahrer zu reanimieren. Für die Benachrichtigung der Angehörigen des Unfallopfers zogen die Beamten einen Notfallseelsorger hinzu.

Der 70-Jährige aus dem Rhein-Erft-Kreis war mit seinem Leichtkraftrad von der Luxemburger Straße aus auf den Zubringer in Richtung Aachen gefahren. Aus ungeklärten Gründen und nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Fremdeinwirkung fuhr er in der Rechtskurve geradeaus in den Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. (cg/kk)

