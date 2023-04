Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Jugendliche Vandalen unterwegs

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17.00 Uhr sollen sich zwei Jugendliche auf das eingezäunte Gelände eines ehemaligen Einkaufmarktes in der Oststraße begeben und dort eine Schaufensterscheibe eingeworfen haben. Laut Zeugenaussage befanden sich die beiden Vandalen zuvor in einer Gruppe Jugendlicher, welche ebenfalls in der Oststraße unterwegs war. Die eingesetzten Beamten konnten die Jugendlichen vor Ort nicht mehr antreffen, mussten jedoch am besagten Objekt die beschädigte Scheibe zur Kenntnis nehmen. Der Sachschaden wird seitens der Polizei auf 500 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Polizei Gotha bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt bzw. Angaben zur Identität der beiden Jugendlichen machen können, sich unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0096461/2023 zu melden. (rak)

