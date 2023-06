Polizei Köln

POL-K: 230609-3-K Alkoholisiert mit E-Scooter gestürzt - Krankenhaus

Köln (ots)

Ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer (42) ist am Donnerstagabend (8. Juni) ohne Fremdeinwirkung mit seinem Leihgerät im Stadtwald zwischen dem Dürener und der Aachener Straße in Köln-Lindenthal gestürzt. Rettungskräfte brachten den Mann mit einer schweren Schulterverletzung in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/kk)

