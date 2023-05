Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - weiterer Fall von Geldbeuteldiebstahl - Täterhinweise

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 15.05.2023 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr wurde in der Innenstadt von Bad Dürkheim der Geldbeutel einer weiteren älteren Dame entwendet. Die 74-Jährige befand sich in einem Einkaufsmarkt in der Weinstraße Süd. An einem Kleiderständer stellten sich zwei weibliche Personen neben sie. Diese waren ca. 45 Jahre alt und werden mit einem südländischen Aussehen beschrieben. Als die beiden Personen sich entfernt hatten, stellte sie fest, dass der Reisverschluss ihres Rucksackes offenstand und sich ihr grauer Damengeldbeutel nicht mehr darin befand. Vermutlich hatten die bislang unbekannte Täterinnen den Geldbeutel der Dame entwendet. Neben dem Personalausweis und diversen Karten befanden sich auch mehr als 50 Euro Bargeld in ihrem Damengeldbeutel. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

