Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Täterfestnahme nach Sachbeschädigungsserie im Stadtgebiet Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Seit mehreren Wochen kommt es im Stadtgebiet Neustadt/Weinstraße und im regionalen Umfeld vermehrt zum Aufkleben sog. "Sticker" eines bekannten regionalen Fußballvereins. Gelegentlich werden auch Verkehrszeichen beklebt und in ihrer Funktionsweise beeinträchtigt. Allerdings ist das Entfernen nicht selten mit erheblichem Aufwand verbunden und stellt in jedem Fall eine Sachbeschädigung dar. In diesem Zusammenhang erfolgte auch bereits eine Pressemeldung der Stadtverwaltung Neustadt/Weinstraße. Am Samstag war es dann wieder soweit. Ein bis dato noch unbekannter Täter beabsichtigte mit Aufklebern den Bereich am Hambacher Treppenweg umzugestalten. Allerdings machte er seine Rechnung nicht mit der Leiterin der hiesigen Polizeiinspektion. Den Sachverhalt bestens kennend und zufällig an Ort und Stelle, schritt sie in ihrer Freizeit ein und sprach den 19-jährigen Herrn aus Neustadt/Weinstraße an. Da sich dieser nicht ausweisen wollte, fertigte sie mit ihrem Mobiltelefon Fotos des Täters und benachrichtigte umgehend "ihre" Dienststelle telefonisch. Umgehend traf eine Streife der PI Neustadt/Weinstraße ein und konnte den Täter, welcher sich zwischenzeitlich fußläufig entfernt hatte und versuchte sich zu verstecken, kontrollieren. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände konnten weitere Beweismittel in Form von Stickern aufgefunden werden. Auf den Herrn wartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell