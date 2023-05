Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Am Sonntag, den 14.05.2023, kam es zwischen 18:00 und 19:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf Höhe der Einmündung L516/B271.

Zuvor befuhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer die L516 aus Kirchheim-Süd kommend in Fahrtrichtung B271. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und wurde nach links über eine Verkehrsinsel geschleudert. Er überfuhr ein dort befestigtes Verkehrsschild und rutschte schließlich auf eine weitere Verkehrsinsel der B271, auf der er schließlich zum Stehen kam. Durch den Verkehrsunfall kam es zum wirtschaftlichen Totalschaden am Fahrzeug.

Der Fahrer informierte einen Angehörigen, um das verunfallte Fahrzeug abschleppen zu lassen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Durch den Verkehrsunfall riss die Ölwanne des Fahrzeugs, wodurch große Mengen an Betriebsstoffen auf die Fahrbahn liefen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Straßenreinigung musste die B271 zwischen 19:00-20:30 Uhr voll gesperrt werden.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann weitere Hinweise zum dem Fahrer oder dem Unfallgeschehen machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de

