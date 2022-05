POL-SO: Soest - Versicherungskennzeichen fehlt - Blutprobe

Welver (ots) - Am Dienstag (24. Mai 2022) kam es in der Straße "Am Zollbaum" gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Autofahrer aus Welver befuhr die Straße "Am Zollbaum" in Richtung Welver, als er aus ungeklärten Gründen nach rechts auf die Bankette und anschließend in den Graben geriet. Beim Verlassen seines Wagens verletzte er sich leicht, woraufhin er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus ...

mehr