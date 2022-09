Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im Reisebus

Kehl (ots)

Gestern Mittag haben die intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich die Vollstreckung eines Haftbefehls ermöglicht. Der 23-jährige polnische Staatsangehörige wurde in Kehl in einem Reisebus von Straßburg nach Mainz kontrolliert. Bei der Fahndungsüberprüfung wurde ein offener Vollstreckungshaftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen festgestellt. Der Mann sollte 300 Euro Strafe bezahlen oder für 10 Tage Ersatzfreiheitsstrafe in Haft gehen. Da er das Geld nicht aufbringen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Offenburg eingeliefert.

