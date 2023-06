Polizei Köln

POL-K: 230612-1-K Mutmaßliche Einbrecher in Rodenkirchen festgenommen

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Montagmorgen (12. Juni) zwei mutmaßliche Einbrecher (27, 44) in Köln-Rodenkirchen festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll einer der beiden gegen 6.45 Uhr eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Uferstraße eingeschlagen haben, während sein Komplize im Garten "Schmiere" stand. Der 82-jährige Hauseigentümers hatte Geräusche im Haus gehört, war aufgestanden und hatte einen der Tatverdächtigen im Flur überrascht. Das Duo war daraufhin zunächst vom Grundstück geflüchtet, wurde aber wenig später anhand der Beschreibung des Seniors in der Bismarckstraße in einem Vorgarten von Polizisten gestellt. In den Taschen des 44-Jährigen fanden die Einsatzkräfte ein Einhandmesser und geringe Mengen Heroin. Der 27-Jährige steht zudem im Verdacht, bereits am Sonntagmorgen (11. Juni) in ein Einfamilienhaus in Köln-Weiß eingebrochen zu sein. Am Tatort hatten Einsatzkräfte persönliche Gegenstände des Mannes gefunden. (ph/cs)

