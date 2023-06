Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sabotage oder ein "Streich" an einer Oberleitung

Apolda (ots)

Am Samstag gegen 02:00 Uhr brachten unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise (vermutlich durch Werfen) zwei Eisenketten und einen Draht an der stromführenden Oberleitung zwischen Apolda und Nauendorf (über den dort befindlichen Radweg) an. Der Draht führte in die Böschung am Wegesrand und verursachte Sachschaden (kleiner Böschungsbrand). In der Folge kam es zum Stromausfall in der Ortslage Nauendorf für ca. 3 Stunden. Weiterer Sachschaden in unbekannter Höhe entstand. Das Tatmotiv ist unklar.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda, unter der Telefonnummer 03644/541-0, zu melden.

