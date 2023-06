Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leitersturz

Bad Berka (ots)

Am Freitagmittag kamen Beamte der Polizei Weimar in Bad Berka zum Einsatz. Hier kam es auf einer Baustelle zu einem Arbeitsunfall. Ein Bauarbeiter stand hierbei zur Demontage einer Schalung auf einer Leiter. Nachdem er die Befestigungsschrauben gelöst hatte, verlor er das Gleichgewicht und stürzte die Leiter hinunter. Dabei fiel der Bauarbeiter auf einen Bewehrungsstab, der sich teilweise in seinen Oberschenkel bohrte. Der Bauarbeiter wurde dabei schwer aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich verletzt und zur Versorgung in das Klinikum Weimar verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell