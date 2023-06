Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike vor Geschäft entwendet

Jena (ots)

Am Freitagabend, kurz vor 18 Uhr wurde der Polizei Jena gemeldet, dass soeben eine männliche Person vor einem Fahrradgeschäft in der Weigelstraße im Stadtzentrum ein angeschlossenes E-Bike entwendet hat. Das Schloss wurde aufgebrochen und anschließend fuhr der Täter mit dem Fahrrad in Richtung Holzmarkt davon. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. Zur Personenbeschreibung kann folgendes gesagt werden: männlich, ca. 35-40 Jahre alt, südländischer Phänotyp, komplett schwarz gekleidet, kurze schwarze Haare. Das E-Bike hat einen Wert von ca. 4000 Euro. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt!

