Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Alkohol unterwegs

Jena (ots)

Am Samstagmorgen, kurz nach 1 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizei Jena einen 39-jährigen Fahrer eines Citroen in der Fischergasse in Jena. Bei der Kontrolle wurde Atemalkoholgeruch festgestellt und ein Alkoholtest durchgeführt. Der Test ergab einen Wert von knapp über 0,5 Promille und lag damit im Ordnungswidrigkeitenbereich. Anschließend wurde eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt.

Eine weitere Kontrolle führten die Beamten kurz nach 6 Uhr auf dem Eichplatz in Jena durch. Hier wurde ein BMW-Fahrer kontrolliert, welcher bei der Atemalkoholmessung einen Wert von 1,16 Promille hatte. Der 30-jährige junge Mann lag somit im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Am Sonntagmorgen, kurz nach 3 Uhr wurde ein E-Scooterfahrer im Bereich des Engelplatzes in Jena kontrolliert. Bei dem 29-jährigen Fahrzeugführer wurden Hinweise auf Alkoholkonsum festgestellt und es wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Hier bestätigte sich der Anfangsverdacht schließlich. Es folgte ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle, wobei sich ein Wert von 0,86 Promille ergab. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

