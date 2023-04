Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Schwarzrheindorf: Jogger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bonn (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Donnerstagmorgen (06.04.2023) ein 70-jähriger Mann bei einem folgenschweren Verkehrsunfall auf dem Von Hobe Damm in Höhe des Jüdischen Friedhofs in Schwarzrheindorf zu. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war der Mann zur Unfallzeit gegen 07:40 Uhr auf dem Damm in Richtung Beuel gejoggt. Als ihn von hinten ein 50-jähriger Mann auf einem E-Scooter überholen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß und der Jogger stürzte zu Boden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Rollerfahrer kam durch die Kollision zu Fall, blieb aber nach eigenen Angaben unverletzt. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung - ein Drogenschnelltest war positiv. Ein Arzt entnahm dem 50-Jährigen in einem Krankenhaus eine Blutprobe zur Beweissicherung. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

An der Unfallstelle wurden umfangreiche polizeiliche Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, bei denen auch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen zum Einsatz kam.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei geführt. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter vk1.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell