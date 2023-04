POL-BN: Kellereinruch in Bonn-Duisdorf - Unbekannte entwendeten eine Palette Energydrinks - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - Am 03.04.2023, in dem Zeitraum zwischen 18:30 und 22:45 Uhr, brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung auf der Renoisstraße in Bonn-Kessenich ein. Nach der Spurenlage hatte sie sich durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters Zugang in die im Hochparterre gelegene Wohnung verschafft und dann die Zimmer augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsucht. Mit Schmuck im Gesamtwert von mehreren ...

