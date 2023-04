Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Fund menschlicher Knochen in Obstplantage - Seit 2019 vermisste Frau aus Wachtberg tot aufgefunden

Wachtberg (ots)

Die seit 2019 vermisste Hildegard M. ist tot. Die Frau wurde seit dem 28.07.2019 vermisst (siehe unsere Pressemeldung vom 30.07.2019, 10:28 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4335988). Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei hatten nicht zum Auffinden der damals 67-Jährigen geführt.

Ein Zeuge hatte am 25.03.2023 menschliche Knochen in einer Obstplantage in Wachtberg-Fritzdorf aufgefunden. In einem durch das Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei geführten Todesermittlungsverfahrens konnten diese mittels einer DNA-Analyse der Vermissten zugeordnet werden. Im Rahmen dieser Ermittlungen haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben.

Der Grund für die weitere Veröffentlichung der Fotos der Frau in den Medien und sozialen Netzwerken ist damit hinfällig geworden.

