Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Achtung Trickbetrüger! Die Polizei warnt vor Betrügern, die aktuell wieder ihr Unwesen treiben.

Jena/Weimar/Saale-Holzland-Kreis/Weimarer Land (ots)

Derzeit häufen sich die Meldungen, dass Trickbetrüger im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Jena, hier insbesondere im Bereich der Polizei Weimar, ihr Glück versuchten. Unter verschiedensten Vorwänden versuchen die Kriminellen an Informationen über Bargeldbestände und anderer Wertgegenstände, wie zum Beispiel Schmuck, zu gelangen. Zumeist geben sich die Betrüger als Polizeibeamte aus und sind um die vermeintliche Sicherheit der Wertgegenstände bedacht. Oder es melden sich Verwandte am Telefon oder auch per WhatsApp und geben an, dass ein Unglück, wie zum Beispiel ein tödlicher Verkehrsunfall, geschehen sei. Hier wird den Geschädigten suggeriert, dass sich der vermeintliche Verwandte in einer Notlage befindet und dieser dringend finanzielle Unterstützung benötigt. Gehen die Angerufenen auf das Gespräch ein wird ein Übergabeort terminlich vereinbart, wo dann zumeist ein Beamter in ziviler Kleidung als Abholer fungiert. Nicht selten sprechen die Betrüger mit Akzent am Telefon oder es wird sogar eine Bandansage geschaltet. Unter verschiedensten Vorwänden versuchen sie sich das Vertrauen der potenziellen Opfer zu erschleichen. Oftmals zieht sich der telefonische Kontakt über mehrere Tage hin, bis dann Geldforderungen gestellt werden. Auch wird in manchen Fällen eine Kontonummer übermittelt, auf die die Geldbeträge einzuzahlen sind.

Alle Anrufe haben aber stets nur ein Ziel - Geld und Wertgegenstände auf widerrechtliche Art und Weise zu ergaunern.

Die Polizei warnt erneut....

Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an fremde Personen. Unterlassen Sie bitte auch derartige Überweisungen. Rufen Sie die angeblich betroffene Person unter der Ihnen bekannten Telefonnummer an, um somit die Behauptungen zu überprüfen. Auch wird sich die Polizei niemals bei Ihnen melden und sich nach Bargeldbeständen oder Wertgegenständen erkundigen oder gar bei Ihnen an der Tür klingeln und Wertgegenstände erbitten. Seien Sie bei derartigen Anfragen stets misstrauisch und informieren sie sofort die Polizei unter der 110, wenn sie den Verdacht des Betruges haben.

Und vor allem: Gehen Sie nicht auf Geldforderungen ein und übergeben Sie auch kein Bargeld oder Wertgegenstände an Ihnen fremde Personen.

