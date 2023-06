LPI-J: Unfallgegner entfernt sich pflichtwidrig

Jena (ots) - Ein 42-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad am Donnerstagnachmittag die Hermann-Pistor-Straße. Auf der Mittelstange begleitete ihn seine Tochter als Sozia. Laut den Angaben vor Ort geriet das Mädchen mit einem Fuß in die Speichen des Vorderrades, sodass der Mann die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Dabei verletzte sich das Mädchen und wurde zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

