LPI-J: Übersehen beim Abbiegen

Jena (ots) - Zwei unbekannte Langfinger bedienten sich am Donnerstagnachmittag von einer Warenauslage in der Goethestraße. Die zwei männlichen Personen, zwischen 25 und 35 Jahren, betraten ein Bekleidungsgeschäft und entnahmen, in einem unbeobachteten Moment, Oberbekleidung im Wert von knapp 800,- Euro. Im Anschluss verließen sie den Markt in unbekannte Richtung.

