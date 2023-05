Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fußgängerin angefahren

Brilon (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 05.00 Uhr in Messinghausen zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Auto. Die 26-Jährige war zu Fuß in Richtung Rösenbeck auf dem Grünstreifen entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Straße "Platenberg" kam ihr ein dunkler Wagen entgegen. Der Wagen touchierte die Fußgängerin leicht und fuhr weiter. Er kann nicht genauer beschrieben werden. Die Frau aus Brilon wurde leicht verletzt. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell