POL-HSK: Festnahme und Drogenfund

Meschede (ots) - In der Ruhrstraße wurde am Donnerstagmorgen gegen 02.00 Uhr die Scheibe eines Telekommunikationsgeschäftes eingeworfen. Zeugen hörten zunächst einen lauten Knall. Anschließend wurden drei Personen beobachtet, die in den Laden eingestiegen sind. Im Anschluss liefen die Täter in unbekannte Richtung davon. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Sebastian ...

